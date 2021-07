Inner Wheel Genk: kunst tegen kansarmoede

Kerstkaarten verzenden in de sfeervolle eindejaarsperiode is een mooi gebruik. Inner Wheel werkte samen met kuntenares Greet Lenz om een prachtige reeks kerstkaarten te ontwerpen die verkocht werden voor het goede doel. De verkoop liep prima en met de bijzonder gulle opbrengst werden vijfhonderd gevulde toilettassen aangekocht. Een delegatie van het clubbestuur ging ze overhandigen aan de Vincentiusvereniging Genk-Zutendaal. Via deze vereniging die de armoede bestrijdt in de beide gemeenten komen de toilettassen zonder omwegen op hun plaats terecht: bij de kansarme gezinnen die door Vincentius ondersteund worden. En dan was er nog wat geld over van de actie: daarmee werden enkele laptops aangekocht die via het Atlascollege eveneens hun weg zullen vinden naar leerlingen uit arme gezinnen.