Nieuwe klaslokalen in Rubona (Rwanda)

Een vervallen school in Rubona (Kisaro) die niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen. Een school die zelf de kosten van de renovatie niet kan betalen. Dan is het tijd om in actie te komen. Zo redeneerde het Genkse comité Kisaro dat het landbouwproject in deze Rwandese regio ondersteunt. Daarvoor deden ze beroep op de Nederlandse Stichting Wilde Ganzen.

In de jaren zeventig vertrok broeder Cyriel van Genk naar Rwanda om jongeren te leren boeren. Hij gaf praktijklessen en legde in de heuvels terrassen aan voor landbouw. De jongens die afstudeerden, wilden aan het werk. Zo ontstond een soort werkproject. Met de opbrengst uit de landbouw worden zoveel mogelijk projecten gefinancierd, waaronder de bouw van scholen en de aanleg van regenwaterputten.Dit keer wordt een basisschool in Kisaro onder handen genomen. Het gebouw van Groupe Scolaire Rubona is veertig jaar oud en niet met de allerbeste materialen gebouwd. Het is dan ook in vervallen staat en voldoet niet meer aan de hedendaagse veiligheidsnormen. De school kan zelf de renovatie niet betalen. Samen met de Stichting Wilde Ganzen wil het comité de renovatie van de school mogelijk maken. De wens is om vier klaslokalen af te breken en weer opnieuw te bouwen. De school gaat zelf – samen met de ouders – zorgen voor water en stroom. Ook komt er een comité dat verantwoordelijk wordt voor het onderhoud. De renovatie wordt uitgevoerd door jongeren uit de buurt, zodat ze kunnen leren om zelf te metselen en te timmeren. De kostprijs van het project bedraagt iets meer dan 10.000 euro, waarvan twee derden door het Genkse Comité Kisaro wordt betaald en één derde door de Stichting Wilde Ganzen. De werken zullen nog dit jaar uitgevoerd worden.