Zomervertellingen van TVL aan de brug in Kanne

Op woensdag 21 juli, de nationale feestdag, streek TVL neer in Riemst, meer bepaald aan de brug in Kanne. De toeschouwers kregen er niet alleen het mooie decor van het Albertkanaal gratis bij, maar ook de leuke vertellingen van Soe Nsuki. Soe is een toffe dame die in een mum van tijd de lachspieren van het talrijk opgekomen publiek deed bewegen.Het concept - zelf je stoeltje meebrengen en getrakteerd worden op een gratis biertje – sloeg aan bij het opgekomen publiek. Wie deze afspraak gemist heeft, kan nog altijd gaan genieten van andere TVL zomervertellingen op een unieke locatie in de provincie. Let wel op: De Vertellingen gaan enkel door bij mooi weer op de buitenlocatie. Bij zeer slecht weer wordt de Vertelling geannuleerd. Raadpleeg dus zeker de website (https://www.tvl.be/info/tvl-vertellingen-2021).