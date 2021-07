17-jarige Marit staat in finale van Miss Fashion

“Ik had nooit gedacht en durven dromen dat ik in de finale ging staan. Er waren meer dan 900 inschrijvingen waarvan er maar 25 meisjes naar de finale mogen. Mijn doel van mijn deelname was vooral om mezelf te zien groeien en nieuwe mensen te leren kennen”, Marit. “Miss Fashion is zo een mooie verkiezing omdat je veel meer dan alleen een schoon snoetje moet hebben. Het is vooral belangrijk om je goed in je vel te voelen en je jezelf ook kan presenteren.” Marit zet zich ook in voor de dieren in het dierenasiel van Sint-truiden. “Ik vind het zo ontzettend erg dat sommige mensen hun beestjes zo slecht behandelen of ze in een opwelling in huis nemen. Ik ben nu volop bezig met mijn vrijwilligerswerks in het dierenasiel en je kan niet geloven hoe mijn hartje telkens breekt als ik ze weer zie. Ze zorgen hier zo ontzettend goed voor de diertjes. Elke dag weer met zoveel liefde en een lach." Wie Marit wilt steunen, kan via onderstaande link een gratis stem uitbrengen. De finale van Miss Fashion 2022 vindt plaats op 28 augustus in Theater Elckerlyc in Antwerpen.