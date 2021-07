Ondersteuningsgroep Jongdementie Menos Genk bestaat 5 jaar

Vijf jaar geleden bracht vzw Menos enkele personen met jongdementie en hun partners voor de eerste keer samen om te luisteren naar hun noden en behoeften. Menos wilde acties ondernemen naar deze doelgroep, maar tegelijk wilde ze de kiem van het ontstaan van een groepswerking ook leggen bij de doelgroep zelf.De groep is uitgegroeid tot een heuse werking. Ze bereikten een 30-tal families uit Limburg doorheen deze 5 jaar. Van sommige deelnemers hebben ze helaas reeds moeten afscheid nemen en dat is altijd erg confronterend voor de groep. Maandelijks (buiten coronatijden) organiseert de groep enkele activiteiten voor personen met jongdementie en/of hun mantelzorger. Zij vinden het heel belangrijk om aandacht te hebben voor drie accenten in hun werking.1. Lotgenotencontact: personen met jongdementie en hun mantelzorgers samenbrengen en samen ervaringen laten delen. Lotgenoten die hetzelfde meemaken, kunnen mekaar ook helpen in het aanreiken van oplossingen voor problemen en ongemakken in het dagelijks leven. Vanuit Menos wordt dit ondersteund met informatie en eventuele begeleiding aan huis. 2. In de tweede plaats kiest de vereniging ervoor om ook op een andere manier met elkaar in contact te komen door activiteiten te organiseren voor personen met jongdementie en hun mantelzorgers. Dat kan gaan van wandelen, bowlen, koken, zingen en tekenen tot een ijsje eten.3. In derde plaats wil Menos een signaalfunctie opnemen naar het beleid toe. Door de betrokkenheid van zowel de doelgroep als zorgverleners komen leemtes in het bestaande zorgaanbod naar boven en kunnen nieuwe vormen van zorg en ondersteuning opgezet worden om deze leemtes in te vullen."Als groep vinden wij het dan ook belangrijk om iets met deze knelpunten te doen en ze aan te kaarten bij het beleid. Mede dankzij de ondersteuningsgroep werden al twee bijzondere initiatieven genomen: de oprichting van het ontmoetingshuis jongdementie ism Familiehulp en het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk en de woongroep Azalea voor personen met jongdementie in woonzorgcentrum Mandana", zo klinkt het. "Ik heb jongdementie, maar ik ben zoveel meer dan dat!" Een zin uit het charter dat de ondersteuningsgroep jongdementie opgesteld heeft. Een drijfveer tijdens alle bijeenkomsten is de motivatie om te werken aan een positieve beeldvorming. Met het charter wil de groep een signaal geven aan de samenleving over de beleving en het omgaan met personen met jongdementie.Meer info: vzw Menos, Chris Van Gerven, 089 65 57 16