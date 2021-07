Code oranje: KMI waarschuwt voor felle onweersbuien op zaterdag, ook in Limburg

Het KMI voorspelt plaatselijke, felle onweersbuien met veel neerslag op korte tijd, hagel en windstoten van zaterdagmiddag tot zaterdagnacht. Daarom heeft het KMI code oranje voor onweer afgekondigd in het oosten van het land, in het westen geldt dan code geel.

“Een actieve storing verbonden aan een Franse depressie trekt zaterdag door ons land en zorgt in de loop van de namiddag en avond voor plaatselijk felle onweersbuien met veel neerslag op korte tijd, hagel en windstoten”, aldus het KMI. “Het is belangrijk te benadrukken dat de cellen met de zwaarste neerslagintensiteit zich voordoen in veel kleinere gebieden dan vorige week, en ook minder lang duren. Niettemin is plaatselijke wateroverlast waarschijnlijk.

In Brussel en in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Luik, Namen, Luxemburg en Waals-Brabant is code oranje afgekondigd: daar zullen de zwaarste buien plaatsvinden. In Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Henegouwen kunnen zich plaatselijk felle onweders voordoen: voor die provincies heeft het KMI code geel afgekondigd. De waarschuwing geldt van 14 uur zaterdagmiddag tot 3 uur ’s nachts.