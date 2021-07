Nederlands model Sylvie Meis lanceert lingeriecollectie bij Aldi

Het Nederlandse model Sylvie Meis lanceert binnenkort een lingeriecollectie bij supermarktketen Aldi. In de lijn zitten onder andere beha’s, onderbroeken en korte pyjama’s. Vanaf zaterdag 7 augustus liggen alle stuks in de rekken van de Belgische vestigingen.

Sylvie Meis (43) werkte samen met de keten aan de collectie. Die bestaat uit beha’s, bijpassende slipjes, satijnen pyjama’s met short, nachthemdjes en ochtendjassen. Met de lingerie kun je twee kanten uit: de ontwerpen met strikjes gooien het over een schattige boeg, die met een streepje kant geven je look een sexy toets.

De focus ligt bij elk ontwerp op het draagcomfort, iets wat Meis een must vindt. “Lingerie en nachtkleding zijn een passie van mij”, zegt ze in een persbericht. “In de ochtend opstaan en je mooi en comfortabel voelen, is belangrijk voor mij. Je start dan de dag met een goed gevoel. Ik wilde favoriete kledingstukken maken waarin alle vrouwen zich gewoon goed kunnen voelen.”

Vanaf 7 augustus is de collectie, waarvoor Meis zelf model staat, te koop in elke Belgische Aldi-winkel. Beha’s zijn verkrijgbaar vanaf maat 90 A tot en met 100 C. De bijpassende slips, pyjama’s, nachthemden en kamerjassen vind je in de maten S tot en met L. Prijzen schommelen tussen 6,99 en 16,99 euro.