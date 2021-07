Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir over mogelijk onweer: “Waakzaamheid blijft nodig”

Omdat er nieuwe buien en mogelijk ook onweer op komst is, is het – zeker met de overstromingen van vorige week in het achterhoofd – nodig om “waakzaam” te blijven, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft wachtbekkens leeggemaakt, en er is in principe voldoende capaciteit om de voorspelde en niet al te grote neerslaghoeveelheden op te vangen. Maar lokale overlast is niet helemaal uitgesloten. Het meest risicovolle gebied bevindt zich langs de Demer vanaf Diest.