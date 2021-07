Voetbalwedstrijd onderbroken door opvallend natuurverschijnsel 

Een amateurwedstrijd tijdens een voetbaltoernooi in Bolivië staat op het punt te beginnen, tot plots een felle wind opsteekt. De spelers moeten even vluchten voor de plotse wervelwind, een zogenaamde dust devil, die zand en stof met zich meesleurt. De wervelwind verdwijnt uiteindelijk even snel als hij is gekomen, zonder schade te berokkenen. Er raakt niemand gewond, waardoor het potje voetbal gewoon kan doorgaan.

(pjv)