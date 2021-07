Algerijnse judoka trekt zich terug om niet tegen Israëliër te moeten kampen

De Algerijnse judoka Fethi Nourine heeft in laatste instantie verstek laten gaan voor de Olympische Spelen van Tokio, omdat hij in zijn tabelhelft mogelijk aan de bak moet tegen een collega uit Israël. Dat heeft Nourine aan de Algerijnse televisie bevestigd.

Nourine keek normaal maandag in de eerste ronde Mohamed Abdalrasool uit Soedan in de ogen. Nadien kwam hij mogelijk uit tegen de Israëliër Tohar Butbul, maar in dat duel heeft hij absoluut geen zin. “We hebben hard gewerkt om ons voor de Spelen te plaatsen, maar de Palestijnse kwestie is belangrijker”, zei de Algerijn.

Het is niet de eerste maal dat de 30-jarige Nourine zich wegens politieke motieven terugtrekt uit een competitie. Eerder was dat al het geval op het WK 2019. Ook judoka’s uit Iran weigerden in het verleden te kampen tegen Israëliërs, wat al heel wat stof deed opwaaien.