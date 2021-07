Zo ziet de openingsceremonie eruit: amper toeschouwers, focus op diversiteit en Japanse esthetiek

De openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio begint vandaag om 13 uur. Zoals steeds is het een waar spektakel met toeters en bellen, maar ook de coronamaatregelen gaven de feestelijkheden een stevige knauw. Bovendien moest het organisatiecomité afrekenen met twee schandalen nog voor er één noot gespeeld wordt.

De coronamaatregelen maken van de Olympische Spelen in Tokio een bijzondere editie. Ook de openingsceremonie zal voor eeuwig bijblijven als wellicht de enige editie ooit zonder live toeschouwers. De show is vaak een manier om de monden van miljoen kijkers te laten openvallen met een spektakel dat de grenzen van de sport overschrijdt.

Dat zal nu allemaal een pak minder zijn. Herinner je je nog de openingsceremonie van de Spelen in Peking in 2008, toen duizenden Chinezen op exact hetzelfde moment trommelen? Niets van dat alles, want de coronamaatregelen verbieden massachoreografie. Zonder fans creëer je bovendien niet die magische sfeer van uitgelatenheid die een normale ceremonie biedt.

Geen massachoreografie op deze Spelen. — © ISOPIX

Nog geen duizend aanwezigen

“Het moeilijkste deel van het proces was dat het uitstel naar 2021 een vereenvoudiging betekende van de ceremonie én de boodschap die we willen uitdragen”, vertelde Takayuki Hiokio, de producer van de openingsceremonie, daarover. “Na vijf jaar plannen moesten we plots alles herdenken. Dat was een enorme uitdaging.”

In het stadion zullen zo’n 950 VIP’s aanwezig zijn: zo’n 800 buitenlandse gasten en 150 Japanse. De Japanse keizer Naruhito zal de ceremonie openen, maar geen enkel ander lid van de keizerlijke familie neemt deel aan de feestelijkheden. Er werden geen namen vrijgegeven van artiesten die zouden optreden tijdens de ceremonie.

De vorige Spelen in Tokio, in het jaar 1964. — © AP

De atleten zullen dus moeten paraderen door een zo goed als leeg Olympisch stadion in Tokio. De Belgische vlag zal gedragen worden door Nafi Thiam en Felix Denayer. De zevenkampster en hockeyer wonnen een medaille op de vorige Spelen in Rio en werden op basis daarvan geselecteerd.

Japanse esthetiek

Maar waarover gaat die ceremonie? Het antwoord op die vraag werd de voorbije maanden goed geheimgehouden door de Japanners. “Het motto van de Spelen in Tokio is ‘United by Emotion”, aldus Hioki. “We hebben ons gefocust op de waarden: ‘op de top van je kunnen presteren’, ‘samen in diversiteit’, ‘verbinden naar de toekomst’.” Marco Balich, die nu het comité adviseert over de openingsceremonie en de leiding had over de ceremonie in Brazilië, spreekt van een “ontnuchterend” evenement. “Maar met de mooie Japanse esthetiek. Erg Japans, maar in synchroniteit met de dag van vandaag.

Deze openingsceremonie werd deze week al besmeurd met twee schandalen: de creatieve directeur moest een dag voor de ceremonie opstappen nadat een filmpje opdook waarop hij lachte met de Holocaust terwijl de componist van de muziek zijn ontslag gaf na beschuldigingen én bekentenissen over pestgedrag in de jaren negentig. Bovendien beslisten al verschillende hoge piefen van Japanse sponsors en lokale bedrijven om de openingsceremonie links te laten liggen uit protest voor de gang van zaken, de Spelen organiseren terwijl in Japan het coronavirus aan kracht blijft winnen.