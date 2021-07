Jarno De Smedt kwam als eerste Belg in actie: boogschutter sluit kwalificatieronde af als 43e

Jarno De Smedt is vrijdag op de Olympische Spelen in Tokio in het Yumenoshima Park Archery Field in de kwalificatieronde in het boogschieten op de 43e plaats geëindigd. De 21-jarige De Smedt was de eerste Belg die in actie kwam tijdens de Spelen in Japan.

De ‘ranking round’ diende om de tabel met rechtstreekse uitschakeling (vanaf 1/32e finales) samen te stellen. De knock-outfase wordt volgende week in vier dagen gehouden. De Smedt eindigde met een totaal van 650 punten op de 43e plaats. De Zuid-Koreaan Je Deok Kim (688 ptn) leverde de beste prestatie. De Amerikaan Brady Ellison (682 ptn) volgde als tweede voor de Zuid-Koreaan Jinhyek Oh (681 ptn).

De Smedt was de eerste van 121 atleten die in en rond Tokio de kleuren van Team Belgium verdedigt tijdens de Olympische Zomerspelen van de XXXIIe Olympiade.

Sinds woensdag worden er in Japan al olympische competities georganiseerd in het softbal en het voetbal, maar de Spelen worden vrijdagavond (Japanse tijd) pas echt op gang getrokken met de openingsceremonie. Vanwege de coronabeperkingen wordt het een sobere plechtigheid met een erg beperkt publiek. Voor België zullen Felix Denayer, aanvoerder van de Red Lions, en olympisch kampioene zevenkamp Nafi Thiam de vlag het olympisch stadion binnen dragen.