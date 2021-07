OVERZICHT OLYMPISCHE SPELEN. Dit hebt u vannacht gemist

Wat waren de hoogtepunten van afgelopen nacht?

De Sea Forest Waterway, waar de roeiwedstrijden plaatsvinden, bleek te beschikken over goede omstandigheden voor snelle tijden. Bij de dubbeltwee mannen sneuvelde de olympische besttijd twee keer: eerst knalde het Franse duo Hugo Boucheron-Matthieu Androdias het negen jaar oude record, maar meteen daarna zetten de Nederlanders Melvin Twellaar en Stef Broeninck die tijd bijna twee seconden scherper. Het roeidecor is overigens prachtig: de Waterway bevindt zich aan de oevers van de baai van Tokio.

Bij het handboogschieten bij de dames bleek Zuid-Korea ongenaakbaar. San An zette een olympisch record neer met 680 punten na 72 pijlen en brak zo een record uit 1996. Met Minhee Jang (677) en wereldrecordhouder Chaeyoung Kang (675) bestond de topdrie uit 3 Zuid-Koreaanse dames. Het teamevent, dat de scores van de deelnemers per land combineert, kreeg daarmee ook een olympisch record.

De Zuid-Koreaanse wereldrecordhoudster Kang in actie. — © AFP

Beide evenementen waren kwalificatierondes. De roeiers konden zich al rechtstreeks plaatsen voor volgende rondes, maar morgennacht volgt nog een herkansing. Bij het boogschieten wordt de ronde gebruikt om te bepalen wie tegen wie uitkomt in de latere knock-outfases.

Hoe verging het de Belg?

De Puurse handboogschutter Jarno De Smedt was vandaag de enige landgenoot in actie. Hij schoot in de plaatsingsronde naar een puntentotaal van 650, wat hem een 43ste plaats op 64 deelnemers opleverde. Deze ronde bepaalt tegen wie De Smedt in de opkomende knock-outfase zal spelen.

Er was ook minder nieuws uit Team Belgium. Lees daarover hieronder meer!

Nog iets leuks dat u gemist heeft?

De competities zijn nog beperkt en nog behoorlijk ver van de beslissingen voor de medailles. Dus zochten we het in de marge. Maike Diekmann schreef een stukje geschiedenis in het roeien: ze werd de eerste Namibische roeister ooit op de Spelen. Ze plaatste zich meteen ook voor de kwartfinales in de skiff.

© AFP

Dit staat er vandaag nog op het programma

Voor een echte wedstrijd moet je wachten tot zaterdagnacht, want vandaag gaan er geen competities meer door. Daar is een goede reden voor, want om 13 uur Belgische tijd start de openingsceremonie. Gisteren nog werd de regisseur van die ceremonie ontslagen na een schandaal over pesterijen in het verleden.

Net als de volledige Spelen gaat de ceremonie een ‘specialleke’ zijn: de traditionele massachoreografie ontbreekt door de coronamaatregelen, dus de focus ligt voornamelijk op de atleten en vlaggendragers. De tribunes zullen leeg zijn. “Het creatieve team is erin geslaagd om de lege tribunestoelen als gegeven te accepteren en toch de atleten vol in de schijnwerpers te zetten”, vertelde producent Marco Balich over dat vreemde gegeven. “Het wordt sober, maar niettemin met prachtige Japanse esthetiek.”