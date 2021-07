De VAB-Alarmcentrale heeft al een behoorlijk drukke maand juli achter de rug. Volgens VAB hebben nog meer mensen dan vorige zomer gekozen voor een autovakantie, wat zich ook vertaalt in een toename van het aantal pechgevallen met 10 procent. Ook in het binnenland noteerde de VAB-centrale meer pechgevallen, met name door de overstromingen in Wallonië en Limburg.