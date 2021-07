Drama voor Jelle Geens, de Zoldernaar die kans maakte op een medaille in het triatlon. Geens heeft positief getest op corona, vertoonde veertien dagen geleden ook symptomen en raakt niet meer tijdig in Tokio. In het beste geval kan hij zaterdag nog meedoen aan de aflossingswedstrijd van zaterdag. De individuele wedstrijd mist hij al zeker.