Twee Beringenaren zijn in hoger beroep vrijgesproken voor hun betrokkenheid bij een doodslag op een drugsdealer in 2001 in het Nederlandse Bladel. De rechtbank had hen in 2018 nog 13 en 14 jaar cel opgelegd. Ze kregen wel tien maanden cel voor de diefstal van hennep en geld. Eén van hen wil nu een schadevergoeding van de Nederlandse overheid.