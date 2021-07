Zes jaar geleden was Sven Vanthourenhout nog een veldrijder op zijn retour. Zaterdag debuteert hij als bondscoach op de Olympische Spelen en heeft hij Evenepoel, Van Aert en olympisch kampioen Van Avermaet onder zijn hoede. “Had je me dit vijf jaar geleden gezegd: ik had je zot verklaard.” Een monoloog.