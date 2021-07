De kelder van Tom Vandersmissen is een versterkte burcht. Zijn hele tuin staat onder water. — © Karel Hemerijckx

Halen/Herk-de-Stad

Terwijl ze in Halen en Herk-de-Stad nog water aan het wegpompen zijn, voorspellen de weerkaarten alweer nieuwe regenval voor het weekend. “Ik heb al kaarsjes gebrand, want we gaan hulp van hogerhand kunnen gebruiken”, zegt Huguette Keldermans (80).