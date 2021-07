Gezocht: familie voor baby-orka

De orka, intussen Toa gedoopt, werd gevonden door enkele tieners die hem zagen vastzitten tussen enkele rotsen in de buurt van Plimmerton, een stad in de buurt van Wellington. Het dier had enkele kleine verwondingen en was helemaal alleen. Enkele redders van het Department of Conservation en enkele vrijwilligers van het Orca Research Trust, zijn intussen in shifts voor het dier aan het zorgen.

“Orka’s reizen zo’n 100 tot 150 kilometer per dag, maar doen dat niet in een rechte lijn. Het zou zo maar eens kunnen dat ze hier morgen terug zijn. We weten het niet.”, zegt dr. Ingrid Visser van het Orca Research Trust. De kustlijn wordt intussen druk bekeken, in de hoop dat er een school orka’s gespot wordt.

Moest Toa’s familie niet gevonden worden, dan wordt er gezocht naar een andere school orka’s, die het jong zouden kunnen adopteren.

