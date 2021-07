De tweede sprintrace in de Formule 1 wordt op zaterdag 11 september op het circuit van Monza gehouden in het weekend van de Grand Prix van Italië. Op het befaamde Autodromo Nazionale, het snelste circuit op de F1-kalender met een lengte van 5.793 meter, zullen de coureurs in hun bolides waarschijnlijk achttien ronden rijden.