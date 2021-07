Inbrekers laten ravage achter bij Genkenaar die op vakantie is

Genk

Na een woninginbraak in Oud-Waterschei bij Genk, trof de eigenaar een enorme ravage aan bij thuiskomst. De man was enkele dagen naar zee geweest. In die tijd hebben dieven werkelijk alles overhoop gehaald in hun zoektocht naar kostbare spulllen. Alle lades werden leeggekieperd, het bed werd zelfs ontmanteld. De inbrekers wisten de beveiligingscamera uit te schakelen en de waakhond op de sluiten. De voorlopige buit is een laptop en enkele horloges.