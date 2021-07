Limburg kijkt met bang hart naar nieuwe regenval volgend weekend

Na de watersnood van de afgelopen week, kijkt Limburg met een bang hart naar de nieuwe onweersbuien die zijn aangekondigd voor dit weekend. Het ziet er naar uit dat er plaatselijk weer flink wat regen kan vallen. “Al is de situatie niet te vergelijken met vorige week,” zegt weerman Michel Nulens. Toen bleven de onweersbuien 72 uur lang boven onze provincie hangen. Nu zullen de buien - afgewisseld met droge periodes - geleidelijk over Limburg schuiven. Maar het gevaar is nog niet geweken. Want de waterstand in het Demerbekken is nog steeds erg hoog. En voorlopig lijkt het erop dat het westen van Limburg weer het meeste regen mag verwachten.