Halen / Lummen

Intussen bereiden enkele Limburgse gemeenten zich voor op de weersvoorspellingen. Het waterpeil in de demerbekken is nog steeds hoog. Het water in de wachtbekken, het Schulensbroek, wordt nu stilaan geloosd om weer ruimte te creeëren voor de voorspelde regenbuien. In Halen zijn de wachtbekken zo goed als leeg.