Racing Genk gaat vanaf dag 1 van de nieuwe voetbalcompetitie voor de titel

Genk

Morgenavond trapt Racing Genk op Standard de nieuwe voetbalcompetitie af. Genk begint met uitgesproken titelambities aan het nieuwe seizoen. “En dat is maar logisch”, zegt coach John Van den Brom. “Want alle sterkhouders zijn gebleven en het team is nog versterkt.” De verplaatsing naar Standard is meteen een stevige opener, maar dat mag geen excuus zijn, klinkt het in de Luminus Arena. De competitiestart missen, zoals vorig jaar, is uit den boze.