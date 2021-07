Bedrijfswagen? Zij doen hun werk met de fiets: “Mensen appreciëren dat ze niet met hun huisdier tot bij mij moeten komen”

Midden in onze zomervakantie worden we weggespoeld. En het zullen zomers van uitersten blijven – te heet, te nat, te droog – voorspellen de klimatologen. Tenzij we er iets aan doen en die dekselse CO2-uitstoot wat verminderen. Dat kan … mét de fiets. Fietsende koffiebars, ijscrèmekarren en pizzaleveranciers kenden we al. Maar het kan nog (veel) beter. Voor bedrijfsleiders, zaakvoerders, zelfstandigen die ooit al eens overwogen hebben om de wagen in te ruilen voor de fiets: deze inspirerende voorbeelden. Want juli en augustus zijn de maanden om te zonnen, te herbronnen en te dromen.