Opmerkelijke helper in Pepinster: zesjarige Nathan maakt straten leeg met graafmachine

Toen Christophe Toussaint eind vorige week telefoon kreeg van de brandweer om puin te komen ruimen in Pepinster, waar door overstromingen enorme vernielingen aangericht werden, bracht de baas van een bedrijf in grondwerken de grote middelen in stelling. Hij haalde een tiental van zijn werklieden uit hun verlof, die met evenveel bulldozers en andere werktuigen naar de zwaar getroffen stad trokken.

Zijn zesjarige zoon Nathan zat ondertussen thuis in Soumagne, een vlakbij gelegen dorp waar geen wateroverlast geweest was. De elektriciteit was er wel afgesloten. “En dus kon Nathan geen televisie kijken”, zegt Christophe. “De beelden van die overstromingen had hij niet gezien. Maar hij hoorde de werklieden praten over de catastrofe daar en dat maakte hem nieuwsgierig. Hij wou helpen, zo bleef hij maar zeggen. Dus heb ik hem maandag meegenomen.”

Nieuwe baas

In Pepinster zat Nathan eerst nog op de knie van zijn papa. “Maar hij zei me dat er te veel puin was, dus sprong hij eraf.” Nathan nam zelf plaats achter het stuur van een graafmachine en begon te helpen, waarna een toeschouwer een filmpje maakte dat ondertussen meer dan 100.000 keer bekeken werd. “Enkele militairen stonden onder de indruk toe te kijken en een van hen is met Nathan op de foto gegaan. Hij stuurde die ons daarna door met een heel mooie boodschap erbij. Dit heeft ons echt geraakt.”

“Ik ben enorm fier op hem”, zegt papa Christophe. “Maar wij stonden er eigenlijk niet van te kijken. Toen hij twee was, hebben we hem een eerste kraantje gekocht. Ook met de andere machines kan hij heel goed werken. Hij kan het bedrijf later zeker van mij overnemen.”

Nathan kwam uiteindelijk maar één dag helpen, omdat zijn ouders hem ook voor enkele stages ingeschreven hebben. “Maar als hij kon, zou hij hier elke dag zijn om te helpen.”