Het werd woensdag al aangekondigd, maar nu is het ook officieel. Verdediger Odilon Kossounou trekt van Club Brugge naar het Duitse Bayer Leverkusen. Met de transfer zou rond de 25 miljoen euro gemoeid zijn, dat door bonussen kan oplopen tot 30 miljoen euro. De Ivoriaan ondertekende in Leverkusen een contract tot 2026. Kossounou traint maandag een eerste keer mee in Duitsland.