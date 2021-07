Minister Peeters wil geld vrijmaken om veerpont zo snel mogelijk weer over de Maas te laten varen

MAASMECHELEN/DILSEN-STOKKEM

Minister Peeters (Open Vld) heeft donderdagavond tijdens een bezoek aan het veerpont in Meeswijk (Maasmechelen) bekend gemaakt om voldoende geld vrij te maken zodat de pont weer zo snel mogelijk in de vaart kan genomen worden. “Een veerpont is belangrijk voor de mensen als overzet en ik kies er voor dat de toegangsweg onmiddellijk hersteld moet worden,” aldus Vlaams minister van Mobiliteit.