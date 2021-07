Axel Cruysberghs en Lore Bruggeman eerste Belgische olympische skateboarders

Skateboard maakt volgend weekend zijn debuut op de Olympische Spelen. De 26-jarige Axel Cruysberghs en de 19-jarige Lore Bruggeman zijn de pioniers die de Belgische kleuren verdedigen. Ze treden aan in de streetcompetitie, naast park een van de twee disciplines, waarbij vooral de techniek primeert.

Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad voor skateboard een olympische sport werd. “Velen vonden dat skateboard in de straat moest blijven en zelf had ik ook wel mijn twijfels”, vertelt Cruysberghs. “Toen men zo’n vier jaar terug bekendmaakte dat mijn sport olympisch werd, was ik niet honderd procent zeker of ik wel wou deelnemen. Later begon het idee me toch wel te bevallen. Kunnen deelnemen aan iets dat nooit eerder bestaan heeft, is voor mij de grootste motivatie.”

Cruysberghs woont in Los Angeles, het “Mekka van de skatescene” en kan er dankzij sponsoring zijn sport professioneel beoefenen. “Ik train iedere dag minstens vier uur, gewoon al omdat ik het graag doe. Je hebt in onze sport geen opgelegde uren en daar hou ik wel van. Je doet het gewoon en het komt vanzelf. Met de Spelen in zicht, is het toch wel wat serieuzer geworden. Verschillende figuren die ik lang niet deed, heb ik weer moeten opfrissen. Het moeilijkste is de juiste beweging op het juiste moment uitvoeren.”

“Op de Spelen hoop ik de finale met acht te halen en dan mag je altijd van meer dromen, al zijn het wel bijna altijd dezelfde drie die het podium inpalmen. Maar op de Spelen wordt alles op één dag beslist. Je kan een goede of een slechte dag hebben en dan is alles mogelijk.”

Cruysberghs komt zondag in actie. Een dag later is het de beurt aan Lore Bruggeman. Met haar 19 jaar hoort de studente communicatiewetenschappen al bijna bij de anciens. De Braziliaanse Rayssa Leal en de Japanse Momiji Nishiya, nummer twee en vijf van de wereld en medaillekandidaten in Tokio, zijn nog maar dertien jaar oud. Bruggeman, 22e op de wereldranglijst en 16e van de twintig deelneemsters in Tokio, wil zich niet te veel druk opleggen. “Ik wil het gewoon zo goed mogelijk doen, de beste versie van mezelf tonen. Mijn stress onder controle krijgen wordt het moeilijkste. Je moet veel zelfvertrouwen hebben, vergeten dat waar je mee bezig bent ook gevaarlijk kan zijn (in 2019 liep ze er nog een enkelbreuk bij op).”

Een mooie prestatie kan voor Bruggeman misschien had pad naar het profcircuit effenen. “Ondanks mijn studies heb ik mijn uren training toch kunnen opvoeren, maar mijn sport professioneel beoefenen, zou een droom zijn. Dat ik hier ben, is al te gek. Nooit had ik gedacht dat ik ooit aan de Spelen zou deelnemen. Sowieso wordt het een unieke ervaring.”