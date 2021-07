Coach hoopvol: “Ondanks loodzware loting gaan Brys en Van Zandweghe in hun voorwedstrijd voluit voor de zege”

Zaterdagochtend om 4.40 uur openen Tim Brys en Niels Van Zandweghe in de lichte dubbeltwee hun Olympisch roeitoernooi. Zij starten in een sterk bezette voorwedstrijd en moeten die bij de eerste twee afsluiten om zich rechtstreeks te plaatsen voor de halve finale, lees de top twaalf. Als ze dit niet doen moeten ze die kwalificatie afdwingen in een herkansingsrace.

“Dit is helemaal niet de bedoeling”, opent Frans Claes, coach van de lichte dubbeltwee Brys-Van Zandweghe zijn vooruitblik, “Het lijkt ons verstandig om hier zo zuinig mogelijk met onze krachten om te springen en dus die extra race niet te moeten doen. We gaan trouwens voluit voor de zege, ook al beseffen we dat dit geen sinecure wordt.”

Tim Brys en Niels Van Zandweghe treffen in hun voorwedstrijd meteen al enkele topteams.”De Noren Brun-Strandli, brons op de OS 2016, versloegen we al een paar keer, maar ze zijn zo onvoorspelbaar. Zo hebben ze ons nog onlangs in de World Cup regatta te Luzern verrast met een tweede plaats in de World Cupfinale. Ook de Spanjaarden Horta Pombo - Balastegui blijken erg onvoorspelbaar, zie maar hun verrassende vijfde plaats op het WK 2019. Tenslotte worden de Canadezen Keane - Lattimer de grote onbekende in deze race. We hebben ze dit seizoen op geen enkel tornooi gezien. Als winnaars van de laatste Olympische kwalificatierace lijken ze ook wel een te duchten tegenstander te zijn.”

Frans Claes gelooft toch rotsvast in de kwalificatiekans van zijn team: “We liggen wel in de buitenbaan en dus ver weg van het verschroeiende gevecht dat Canada, Noorwegen, en Spanje in de drie binnenbanen zullen voeren. Nu, het is aan ons om ons te tonen en er voluit voor te gaan. De oefensessies verliepen zoals gepland. De mannen voelen zich fysiek fit en bleven zonder problemen binnen het toegelaten lichaamsgewicht, dit wil zeggen maximum 72,5 kg per atleet en gemiddeld 70kg per team. Ook daar dus alles OK, daarom zeg ik kordaat dat Tim en Niels straks in hun eerste Olympische race voluit voor die zege moeten gaan”, besluit Frans Claes hoopvol.