Joran Vliegen en Sander Gillé in het olympisch dorp in Tokio. “Kijk eens waar de keuze voor het dubbelspel ons heeft gebracht.” — © BELGA

Tennis

Er wordt best wel wat verwacht van onze tennissers in het dubbelspel. De sterkte van Elise Mertens en Alison Van Uytvanck bij de vrouwen is de zwakte van Sander Gillé en Joran Vliegen bij de mannen. En omgekeerd.