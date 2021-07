Ondanks eerdere beslissing: Guinee doet dan toch mee aan de Spelen

Een dag nadat Guinee bekendmaakte dat het wegens de coronadreiging niet zou deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio, is het West-Afrikaanse land al teruggekomen op die beslissing. “Nadat we van de bevoegde instanties de nodige garanties kregen voor de veiligheid van onze atleten, geven we hen de toelating om deel te nemen aan de 32e Olympiade”, klinkt het in een communiqué van minister van Sport Sanoussy Bantama Sow.

Guinee, dat bij elf olympische deelnames nog geen medaille won, zal Fatoumata Yarie Camara (worstelen), Mamadou Samba Bah (judo), Fatoumata Lamarana Toure en Mamadou Tahirou Bah (zwemmen) en Aïssata Deen Conté (atletiek, 100 m) naar Tokio sturen.

Toen de minister van Sport woensdag bekendmaakte dat Guinee niet zou deelnemen “uit bezorgdheid over de gezondheid van de atleten”, kreeg dat meteen heel wat kritiek. Een bron dicht bij de regering in Conakry zegt dat financiële problemen aan de grondslag van de beslissing lagen. De Guinese pers meldde woensdagavond dat er problemen waren met onbetaalde bonussen.