Paniek bij TeamNL: alle positieve coronagevallen zaten op dezelfde vlucht naar Tokio

De Nederlandse delegatie in Tokio houdt de adem in. In de voorbije dagen testten twee atleten en een begeleider immers positief op het coronavirus en nu blijkt dat zij allemaal op dezelfde vlucht naar Tokio zaten. Op die vluchten zaten dan ook nog eens een hele groep andere Nederlandse atleten. TeamNL wacht dan ook met een bang hart op de uitslagen van de nieuwe testen. Onder meer wielrenner Tom Dumoulin en tennisser Kiki Bertens zaten op hetzelfde vliegtuig, dat meldt het Nederlandse AD.

De Nederlandse mannenhockeyploeg, de beachvolleyballers, tennissers en een deel van de wielerdelegatie: allemaal zaten ze op dezelfde vlucht van Amsterdam van Tokio. De voorbije dagen bleek dat skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en een begleider uit de roeiploeg alle drie positief getest hebben op het coronavirus. De drie zaten evenwel niet bij elkaar in de buurt op het vliegtuig, waardoor er gevreesd wordt dat er nog meer besmettingen zullen opduiken. Een aantal stoelrijen rondom de positief geteste atleten lopen eventueel een risico.

De zogenoemde Covid Liaison Officer is op de hoogte gesteld. Hoopgevend is wel dat alle testuitslagen van de medereizigers sindsdien negatief terugkeerden. Toch houdt het NOC*NSF nog een slag om de arm, want ook Oogink testte bij aankomst in Japan eerst nog negatief. Morgen volgt een nieuwe ronde testuitslagen.

Chef de mission Pieter van den Hoogenband wil evenwel niet van paniek weten. “Al doet het me wel pijn”, liet hij in een reactie aan de NOS weten. “Dit is helaas een scenario waar we al over hadden nagedacht. Vreselijk voor de sporters en ook het staflid. Dit doet me verdriet.”

Van den Hoogenband vertelde wel dat de drie positieve gevallen niet in nauw contact geweest zijn met andere teamleden. Iedereen die eventueel wel in contact geweest zou zijn met de drie, is al naar een andere plek gebracht. Het is zaak om rust te bewaren, je gezonde verstand te gebruiken”, vervolgt Van den Hoogenband. “Je houdt hier vooraf al rekening mee, helaas. Ik heb nog steeds een topstaf om me heen, die dit in goede banen kan leiden. We moeten er nu voor zorgen dat het bij drie gevallen blijft. We proberen er met zijn allen het beste van te maken”, vertelde Van den Hoogenband verder.

Aan het AD bevestigde Van den Hoogenband overigens dat de drie positieve gevallen volledig gevaccineerd zijn. Daarbovenop leverden alle sporters en begeleiders drie negatieve tests af voordat ze het vliegtuig opstapten.