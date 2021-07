Arno annuleert concertreeks na doktersadvies

Zanger en muzikant Arno Hintjens (72) heeft zijn concerten eind 2021 en begin 2022 geannuleerd. Op doktersadvies neemt hij nu een aantal maanden rust na een observatieperiode in het ziekenhuis. Intussen revalideert hij verder thuis. Dat laat zijn persverantwoordelijke weten.

Eind 2019 kreeg Arno de diagnose pancreaskanker. De behandeling werd meteen opgestart, waarna hij een jaar geleden ook geopereerd werd. Het leek beter te gaan daarna, maar had hij een terugval, waarna hij begin dit jaar een nieuwe chemokuur onderging, die hij niet goed verteerde. Daarna is hij opgenomen in het UZ Brussel voor een observatieperiode. Het goede nieuws is dat de zanger intussen weer oké is en thuis verder zal herstellen. Op doktersadvies neemt hij daarom nu enkele maanden rust om volledig fit te worden. Daarom zijn de geplande concerten in België, Frankrijk, Zwitserland en Nederland in de herfst van 2021 en de winter van 2022 geannuleerd.

De tickethouders zijn intussen verwittigd. Wie vragen heeft over de terugbetaling van hun tickets wendt zich het beste tot de voorverkooppunten.(eadp, arg)