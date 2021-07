Wie naar Pukkelpop wil moet pcr-test afleggen, maar waarom geen antigeentest?

Enkel een negatieve pcr-test zal niet-gevaccineerden toegang verlenen tot Pukkelpop. De organisatie hoopte dat een antigeentest zou volstaan, maar dat blijkt ijdele hoop. “Een PCR-test checkt of het genetisch materiaal van het virus aanwezig is en is veel nauwkeuriger dan een antigeentest.”

LEES OOK. Ticketverkoop offline, werken stilgelegd: Pukkelpop eist opheldering over teststrategie

Klinisch bioloog Danny Jamaer van het Centrum Medische Analyse in Hasselt onderzocht al tal van stalen op de aanwezigheid van COVID-19. “Een PCR of polychain reaction onderzoekt een klein stukje rna of genetisch materiaal dat eigen is voor het virus. Er is een aanzienlijk hoge kans om het te vinden als het in de keel zit en de afname op de correcte manier gebeurt. Het onderzoek gebeurt altijd in een labo wat verklaart dat er wel wat tijd overheen gaat. Doorgaans is dit wel sneller dan 24 uur”, stelt Jamaer.

“Een antigeentest zoekt enkel naar het virus in een verder gevorderd stadium, wanneer er sprake is van een hoge virale waarde. Hierbij is er een gevoeligheid van 80 tot 90 procent. Bij één op de vijf personen vind je het niet terug. Ga maar na wat dat voor tienduizenden bezoekers op Pukkelpop kan betekenen. Bij een PCR-test is die gevoeligheid dan weer nagenoeg 100 procent”, aldus Danny Jamaer.