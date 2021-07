Huwelijksaanzoek loopt niet zoals verwacht, man loopt blauwtje met duizenden toeschouwers als getuige

Heel wat romantische zielen denken grondig na over hoe, waar en wanneer ze hun geliefde ten huwelijk zullen vragen. Sommige Amerikanen kiezen voor een wedstrijd van hun favoriete team, maar dat is niet altijd een goed idee. Ten eerste zijn duizenden ogen op je gericht als je door de knieën gaat, en ten tweede zijn die duizenden ogen ook op je gericht als het misgaat. Daar kan deze man van meespreken. Hij deed zijn aanzoek tijdens een honkbalwedstrijd van de Boston Red Sox, maar liep een gênant blauwtje. “Echt en oprecht”, aldus de reactie van het teammanagement op critici die denken dat de beelden in scène zijn gezet.