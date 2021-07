Is het meest besproken geslachtsdeel van het jaar dan toch niet echt?

Over het lid van Adam Demos, hoofdpersonage in de Netflix-reeks Sex/Life, werd de voorbije weken al veel geschreven en gepraat. De hamvraag die kijkers bezighield: is hij echt? Hoewel experts bevestigen dat het uitzonderlijke formaat wel degelijk kan, zou het exemplaar van de man nu toch zo fel in het oog springen door een penisprothese.

Fans van de serie speculeren al sinds de release over de echtheid van de penis, onder meer omdat hen iets opviel in de vele naaktscènes. Brad, het personage van Demos, toont in een van de afleveringen immers dat hij een liefdestattoo van twee bijtjes op zijn onderbuik heeft staan. De tattoo is in de douchescène nergens te bespeuren, waardoor de authenticiteit van zijn exemplaar in twijfel werd getrokken.

Een glimp van de beruchte douchescène

Die kijkers lijken het nu bij het rechte eind te hebben. Het gerucht dat het om een prothese gaat, komt van het Amerikaanse nieuwstijdschrift Newsweek en werpt een nieuw licht op het zaakje. Volgens een niet nader genoemd lid uit het ‘protheseteam’ van de reeks zien kijkers in de befaamde derde aflevering niet het echte geslachtsdeel van de acteur. Wat er dan precies is veranderd, werd niet meegedeeld.

Eerder vertelde actrice Sarah Shahi, die de rol van Billie voor haar rekening neemt, al aan Entertainment Weekly dat haar borsten van protheses werden voorzien. Niet in elke naaktscène, wel in de passages waarin ze haar baby borstvoeding geeft. De valse boezem aanbrengen en er realistisch laten uitzien nam zo’n drie uur in beslag. De makers van de reeks blijven tot op vandaag wel geheimzinnig doen over het fragment en ook Demos praat in raadsels. “A gentleman never tells”, zei hij eerder in een interview.