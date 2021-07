Minister Dedonder was positief verrast door Boucké in de Kamer. Tot de zaken keerden. — © belga

Een paar uur nadat hij zelfverzekerd had gesproken in de Kamer, zou Adiv-baas Philippe Boucké aangegeven hebben dat hij niet verder wou. Dat zegt minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) in een nieuwe set van een partij schadelijke militaire pingpong in de Kamercommissie.