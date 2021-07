Vandaag beginnen ze dan toch: de Spelen van de XXXIIste Olympiade. Nooit is er vooraf zoveel over de Olympische Spelen gepraat, en nooit ging het daarbij zo weinig over sport. Had Tokio 2020 moeten doorgaan? Vraag dat over twee weken nog eens, want vandaag stopt de zever, vandaag begint de sport. Eindelijk.