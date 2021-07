‘Tijdrijder’ Tom Dumoulin wil er ook in olympische wegrace vol voor gaan: “Ik sta waar ik wil staan”

Remco Evenepoel en Wout van Aert hebben in Tokio niet alleen in de tijdrit de concurrentie van Tom Dumoulin te vrezen. De tijdrit is het hoofddoel voor de wereldkampioen van 2017 en olympische vicekampioen van 2016, maar de wegrace komende zaterdag, neemt hij wel degelijk serieus.

“Ik wil er wel echt voor gaan. Het is een supermooi parcours en de warmte ligt mij wel”, zegt de 30-jarige Nederlander. “Ik heb me natuurlijk voorbereid op de tijdrit, maar een paar dagen voor die race nog een keer een volle inspanning leveren en diep gaan, is zeker niet slecht.”

Dumoulin was er een paar maanden helemaal tussenuit. De winnaar van de Ronde van Italië in 2017 en de nummer twee van de Tour de France in 2018 had tijd nodig voor bezinning. Inmiddels is hij alweer een tijdje profwielrenner en gaat het hem goed. “Ik ben er klaar voor, heb een goed koersblok afgewerkt met de Ronde van Zwitserland en het NK en heb daarna een hoogtestage gedaan in Livigno. De vorm is goed. Of die uitmuntend is, kan ik moeilijk inschatten, maar ik sta wel waar ik wil staan.”

Bauke Mollema is in de wegrace de beschermde renner in de Nederlandse ploeg van vijf renners, maar Dumoulin mag in principe “vrij koersen”, zoals hij het omschrijft. “Wilco Kelderman, Dylan van Baarle en ik zullen zeker proberen Bauke bij te staan, maar we willen alle drie ook zelf zo ver mogelijk komen. Yoeri Havik moet ons het eerste deel van de race helpen. Als het heel erg tegenvalt, zal ik de koers misschien niet uitrijden, maar ik zie de wegrace eigenlijk los van de tijdrit. Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat ik na een slechte wedstrijd een goede tijdrit reed, dus als de koers slecht verloopt, zal dat me zeker niet ontmoedigen.”

Veel renners die in Tokio aan de start verschijnen, zijn rechtstreeks vanuit Frankrijk gekomen na afloop van de Tour de France. “Die jongens die de Tour hebben gereden, zullen goed zijn. Daar ben ik wel van overtuigd. Het heeft ook in mijn hoofd gespeeld om als voorbereiding op Tokio de Tour te rijden, maar ik heb uiteindelijk voor een andere aanpak gekozen.’‘

De wegrace belooft zaterdag een zware koers te worden. De renners krijgen onderweg naar de finish op de Fuji International Speedway liefst 4.800 hoogtemeters te verteren in vijf beklimmingen. Een daarvan is de Fuji Sanroku op de flanken van de vulkaan. De tijdrit is woensdag 28 juli en dat parcours van 44 kilometer met start en finish op het racecircuit van Fuji is volgens Dumoulin niet heel lastig. “Maar ik ben eerlijk gezegd nog niet zo bezig met die tijdrit. Nu telt de wegwedstrijd en pas daarna verleg ik de focus. Het interesseert me ook helemaal niet wie mijn concurrenten zijn in de tijdrit. Op dat onderdeel ben ik alleen met mezelf bezig. Wat ik wel weet is dat een complete renner die tijdrit gaat winnen.”