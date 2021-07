“Eenvoudige en sobere openingsceremonie” voor “Spelen van de pandemie”

LEES OOK. Onze man in Japan getuigt na een week in de gouden gevangenis

De coronapandemie zorgde ervoor dat de Spelen van 2020 niet in 2020 door konden gaan, maar ook nu worden het geen gewone Spelen. Publiek is niet toegelaten en bij de atleten werden al verscheidene coronabesmettingen vastgesteld. Alsof de pandemie niet genoeg kopzorgen bracht, werd amper een dag voor de start van de Spelen ook nog eens de regisseur van de openingsceremonie ontslagen. Komiek en acteur Kentaro Kobayashi had het evenement vrijdag moeten regisseren, maar kwam in opspraak wegens grappen die hij in het verleden maakte over de Holocaust. Dat deed hij al in een show van 1998, die nu weer opdook. Drie dagen eerder werd ook al een componist de laan uitgestuurd, nadat een oud interview opdook waarin hij bekende dat hij in zijn jeugd mensen met een handicap gepest had.

Maar “The Show must go on” en vrijdag om 20u00, 13u00 in België, is het zover. Vijf jaar na het Sambafeest met Gilberto Gil en Gisele Bündchen in Rio de Janeiro, zal het er in Tokio meer ingetogen aan toegaan. Publiek zal er vrijwel niet zijn, alleen een aantal VIP’s werd uitgenodigd. “We kozen voor een sobere ceremonie, in overeenstemming met de situatie waarin de wereld verkeert”, zeggen de organisatoren. “Bovendien willen we het risico op besmettingen zo veel mogelijk beperken. De ceremonie moet een moment van empathie worden, waarin we de dankbaarheid en de bewondering van de sportwereld uitdrukken voor alle inspanningen die zijn geleverd in de strijd tegen de pandemie. Er zal een eerbetoon gebracht worden aan de slachtoffers van COVID-19 en ook aan de slachtoffers van de tsunami die in 2011 leidde tot de kernramp in Fukushima. Desondanks moet het ook een feestelijk moment zijn, met aandacht voor de traditionele muziek, geschiedenis en cultuur van het gastland en voor de universele waarden van de sport.” Op 8 augustus eindigen de Spelen met een slotceremonie die volgens de organisatoren “de deur moet openen naar een betere toekomst”.

De details van de avond worden tot het einde geheim gehouden, maar op een video van de repetities, gefilmd door lokale bewoners, zijn beelden van een aardbol en de tekst van het nummer “Imagine” van John Lennon in de lucht geprojecteerd te zien.

De ceremonie zal plaatsvinden in aanwezigheid van de Japanse keizer Naruhito, erevoorzitter van de Olympische en Paralympische Spelen. Zijn vader, Akihito opende in 1998 de Winterspelen in Nagano en zijn grootvader Hirohito de Zomerspelen van 1964 in Tokio en de Winterspelen van 1972 in Sapporo.