De hongerstakers in de Brusselse Begijnhofkerk en aan de ULB hebben woensdag besloten hun acties minstens tijdelijk stop te zetten, en naar alle waarschijnlijkheid doen de actievoerders aan de VUB vandaag hetzelfde. Dat werd vernomen bij Dokters van de Wereld. De vzw CIRÉ zou vandaag ook al met een team naar de Begijnhofkerk komen om de actievoerders te begeleiden in hun contacten met de Dienst Vreemdelingenzaken in de neutrale zone.