Prins George viert achtste verjaardag met subtiele ode aan overleden overgrootvader

Het prinsje, gekleed in een blauw-geel gestreept T-shirt en blauwe short, zit breed glimlachend op de motorkap van prins William zijn terreinwagen. De wagen is volgens de Britse pers een symbolische keuze. Het gaat immers om een terreinwagen van Land Rover, het favoriete automerk van wijlen prins Philip.

© ISOPIX

De nieuwe foto is niet gemaakt door een professionele fotograaf, wel door mama Kate Middleton. De hertogin van Cambridge heeft er de laatste jaren een gewoonte van gemaakt om zelf achter de lens te kruipen en portretten van haar kinderen op de wereld los te laten.

De brede glimlach van prins George staat in schril contrast met zijn sip gezichtje na de nederlaag van Engeland in de finale van het Europees kampioenschap voetbal. Opvallend: tijdens beide verschijningen op het EK droeg de prins een maatpak. Volgens royaltywatchers was dat een teken dat zijn tijdperk van de shorts voorbij was. Niets blijkt minder waar nu George opnieuw met blote benen is te zien op zijn nieuwste portret.