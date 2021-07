Lady Gaga laat iedereen meegenieten van zwempartijtje in stervormige bikini

Ook bij Lady Gaga (35) thuis in Malibu is het warm. De Amerikaans popster trok haar bikini aan en zocht verfrissing in haar eigen zwembad. Toen ze daarvan beelden deelde op Instagram, sprong vooral het oranje niemendalletje in het oog.

Op de beelden is te zien hoe Lady Gaga - echte naam Stefani Germanotta - sensueel uit het zwembad wandelt terwijl ze haar bruine lokken uitwringt. Ze doet dat in een oranje bikini met cups in de vorm van (zee)sterren. “Little starZ”, schrijft ze bij wijze van knipoog naar de gewaagde snit.

De bikinitop is voorzien van enkele lintjes, een huidige trend in de wereld van de badmode. Het is de bedoeling om deze rond het middel te bevestigen. Tanlines krijg je er mogelijk wel bij. Om het allemaal wat glamoureuzer te maken, werkte Gaga haar look af met een vlinderzonnebril en enkele gouden kettingen rond haar middel en nek.

Zelf zoals de ster gaan zwemmen of aan het water gaan liggen? Wij shopten de leukste bikini’s met lintjes bij elkaar.

