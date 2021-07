De repatriëring van de zes IS-vrouwen en hun tien kinderen uit het kamp Roj in Syrië was volgens de veiligheidsdiensten veiliger voor ons land dan ze niet te repatriëren. Dat heeft premier Alexander De Croo donderdag verklaard in de Kamer. Daarmee is de operatie uit Roj afgerond. Van de repatriëring van IS-mannen is volgens de premier geen sprake.