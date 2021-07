Olympisch voetbaltoernooi begint verrassend: Franse en Spaanse vedetten kunnen niet winnen

Hoewel de Olympische Spelen officieel pas vrijdag op gang getrokken worden, is er toch al wat actie te bespeuren in een aantal sporttakken. Zo ook in het voetbal. Nadat het vrouwenvoetbal al sinds gisteren bezig is, zijn vandaag ook de mannen er aan begonnen. En er vielen meteen een aantal verrassende resultaten te noteren.

In groep A kreeg Frankrijk meteen een stevige nederlaag van Mexico te verwerken. Les Bleus kregen een 4-1 om de oren. Alle doelpunten vielen na rust. In acht minuten snelde Mexico naar 2-0, waarna Frankrijk pas een kwartier later kon tegenprikken. Cultspits André-Pierre Gignac, een van de drie dispensatiespelers (spelers ouder dan 23) bij Frankrijk, scoorde de 2-1. Opvallend: Gignac weigerde te vieren omdat hij sinds 2015 in de Mexicaanse competitie actief is bij Les Tigres.

Uiteindelijk ging Frankrijk nog met 4-1 de boot in, waardoor het meteen een slechte zaak doet in groep A. Een nieuwe olympische gouden medaille in het voetbal sinds 1984, zit er zo niet meteen aan te komen voor Les Bleus.

Gignac was trouwens niet de enige speler met naam en faam tussen de lijnen. Bij Mexico stond er namelijk niemand minder dan Guilllermo Ochoa onder de lat. De doelman kwam in de seizoenen 2017-2018 en 2018-2019 nog uit voor Standard.

Oude bekende Guillermo Ochoa — © AFP

Egypte houdt Spaans talent in bedwang

Een andere wedstrijd waarnaar vandaag werd uitgekeken, was Egypte-Spanje in groep C. Dit omdat er bij La Roja heel wat spelers bijliepen die ook op het afgelopen EK actief waren. Een land mag dan wel maar maximaal drie spelers ouder dan 23 oproepen, maar bij Spanje waren er op het EK heel wat talentvolle jongeren bij. Toch konden Pedri, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal en co. niet winnen van Egypte. De wedstrijd eindigde op 0-0.

Verder was er ook nog Nieuw-Zeeland - Zuid-Korea (1-0) in groep B. Later op de dag komen nog heel wat landen in actie.