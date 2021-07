Bestaat de kans dat jouw huis overstroomt? Hier kan je het checken

Wie vandaag wil uitvissen of er overstromingsgevaar dreigt op z’n perceel, kan dat op een website van de Vlaamse overheid: waterinfo.be/Watertoets. Je voert een adres in, zoomt in op een kaart, en krijgt een verdict: ‘mogelijk’ of ‘effectief’ overstromingsgevoelig, in het beste geval geen van beide.

LEES OOK. Bijna half miljoen Vlamingen lopen overstromingsgevaar, tegen 2100 nog veel meer