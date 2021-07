Vaarwel lange krullen: Nicole Kidman gaat voor metamorfose

Nicole Kidman staat bekend om haar lange, rode krullen, maar die zijn niet meer. De ster heeft ze ingeruild voor een opgeknipt kort kapseltje, dat ze donderdag toonde aan de wereld via Instagram. De nieuwe coupe staat in het teken van haar jongste serie Roar, die momenteel opgenomen wordt en later te zien zal zijn op Apple TV+.

Uit de reacties onder het kiekje blijkt dat fans behoorlijk gechoqueerd zijn door de switch. “Wat is er aan de hand met het haar? Ik ben bang”, schreef een van haar fans. “Heb je je fantastische lokken laten knippen? Ik hoop dat het een pruik is. Je bent wel nog altijd heel mooi”, aldus een andere verraste volger.

De kans dat de haren van Kidman niet echt in aanraking kwamen met een schaar is reëel. De actrice kiest wel vaker voor een pruik als ze in een rol kruipt. In Big little lies, bijvoorbeeld, draagt ze een exemplaar met froufrou. In de film Bombshell is ze te zien met een korte pruik.