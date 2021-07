Het gaat weer de verkeerde kant uit met het coronavirus in Europa: op de nieuwste kaart van het Europese Center for Disease Control ECDC worden onze buurland Frankrijk en Nederland respectievelijk grotendeels oranje en donkerrood, en ook in Italië, Spanje en Griekenland wordt aan de alarmbel getrokken. In ons land verandert enkel de aanduiding van Brussel: het gewest wordt nu ingekleurd als rode zone.