Mathieu van der Poel past zijn olympische schema aan en vertrekt vandaag pas naar Tokio

De rest van de Nederlandse mountainbike-selectie vertoeft al sinds afgelopen vrijdag in Tokio.

Mathieu van der Poel mikt in de Japanse hoofdstad op zijn eerste olympische titel. Nog maar enkele weken geleden schitterde hij in de Tour de France. Daar won Van der Poel in de eerste week een etappe en droeg hij ook zes dagen het geel. Na de achtste rit stapte hij uit de Tour op zich te concentreren op de Olympische Spelen.